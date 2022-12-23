"Бегство с бешеными потерями", - в ВСУ показали неудачный штурм оккупантов

Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции, однако, как всегда у них ничего не получилось и они сбежали с поля боя.

| Автор: Мальцева Ольга

Оккупанты хотели штурмовать украинские позиции, однако это не удалось им сделать, ведь ВСУ. Как оккупанты убегают с поля боя показали в СтратКом ВСУ.

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"Неудачный штурм украинских позиций кацапскими морпехами. Итог, как и всегда одинаковый позорный побег с бешеными потерями", - говорится в сообщении.

На видео видно, как ВСУ ударили по оккупантам, которые пытались штурмовать украинские позиции. В результате боя оккупанты, которые выжили - оставили свои позиции.

Местность, где именно проходил "штурм" оккупантов не называется.

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Напомним, мэр Мелитополя сообщил, что в центре города подорвалась машина оккупантов. По информации, машиной, которую взорвали, пользовались оккупанты.