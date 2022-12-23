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Россия впервые с 16 декабря вывела в Черное море носителя "Калибров"

Вражеские корабли - носители "Калибров" также находятся и в Средиземном море.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия впервые с 16 декабря вывела в Черное море носителя "Калибров"
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 23 декабря Россия вывела в Черное море на боевое дежурство носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 4 ракеты. Кроме того, в Средиземном море находится 5 носителей ракет "Калибр" с общим залпом 72 ракеты. Об этом сообщают в ВМС ВСУ.

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Всего в Черном море находится 9 вражеских кораблей, в Азовском - 2, а в Средиземном море - 9. 

Сообщается, что за неделю, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Черное море - 273 судна, из них 80 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 182 судна, из них 43 двигались из пролива Босфор.

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Отмечается, что все суда осуществляли движение с нарушением Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, оккупанты снесли драмтеатр в Мариуполе. Оккупационные власти сравняли с землей драмтеатр в Мариуполе.

 

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