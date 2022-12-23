Зеленский не исключил новых зарубежных визитов

Каждый такой визит потенциально должен иметь важное стратегическое наполнение, отметил президент.

Зеленский будет совершать зарубежные визиты в случае их стратегического значения для ускорения победы в войне с РФ. Об этом он заявил на конференции послов Украины.

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"Если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же важное стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши Вооруженные силы, все наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то, в виде исключения из общей практики военного времени, могут быть мои переговоры и контакты на личном равные", – сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что каждый посол должен знать, какой результат потенциально сможет дать в своей стране пребывания.

Ранее в США приняли поправку о конфискации российских активов в пользу Украины. Американский Минюст теперь имеет возможность передавать доходы от арестованных активов украинскому государству.