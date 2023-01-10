У Путина есть только один вариант в войне, но он не принимает его - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимиру Путину остается только проиграть войну.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент России Владимир Путин не может принять тот факт, что ему остается один вариант в войне с Украиной - это проиграть. Единственное, что остается Путину - это проиграть войну. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для National Public Radio.

Читайте также: Рига отправила в Киев десять городских автобусов

"Если я посмотрю на поле боя и на ситуацию, которая сложилась сейчас, я думаю, что у Путина не так уж и много вариантов. На самом деле я думаю, что у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант - проиграть войну", - заявил Кулеба.

Он добавил, что сложность заключается в том, что Путин не хочет смотреть правде в глаза и искать выход.

"Вместо этого он бросает в бой все больше и больше ресурсов и, главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не победит", - добавил Кулеба.

Читайте также: Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" - ISW

Напомним, раскритикованный Кадыровым генерал возглавил Сухопутные войска РФ. Сухопутные войска России возглавил генерал, которого раскритиковал Пригожин и Кадыров.





