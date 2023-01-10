Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера" - ISW

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует отчеты об "успехе" своих боевиков, чтобы иметь хорошую репутацию.

| Автор: Мальцева Ольга

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехе своей группы в Соледаре для укрепления репутации группы, как эффективной боевой силы. Об этом сообщают в ISW.

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В частности, силы группы "Вагнера" заявили о захвате территории в пределах Соледара за последние несколько дней, и многие российские источники обсуждали эти успехи как свидетельство того, что силы группы "Вагнера" могут вскоре окружить Бахмут.

"Боевые кадры, широко распространенные в социальных сетях 9 января, показывают, что бойцы группы "Вагнера" участвуют в ожесточенном бою из стрелкового оружия у здания городской администрации в центре Соледара. 8 и 9 января несколько российских блогеров отметили, что силы "группы Вагнера" несут ответственность за поквартальное продвижение в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в пределах Бахмута", - говорится в сообщении.

Сам Евгений Пригожин 9 января подчеркнул, что "исключительно" подразделения "группы Вагнера" занимают позиции в Соледаре, и отметил, что сейчас его боевики ведут "ожесточенные бои за здание городской администрации".

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Напомним, в британской разведке объяснили желание россиян контролировать Соледар. Армия РФ хочет контролировать Соледар из-за его близости к Бахмуту и желания нарушить украинские линии снабжения.