В ВСУ ответили, как повлияет мобилизация в России на боевые действия в Украине

В ВСУ считают, что мобилизация в России заключается в сохранении динамики боевых действий.

| Автор: Мальцева Ольга

Мобилизация в России имеет цель сохранения динамики боевых действий, а также держать динамику и надеяться на предыдущие успехи. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Читайте также: Раскритикованный Кадыровым генерал возглавил Сухопутные войска РФ

"Главным ресурсом РФ является личный состав, не какие-то технические ноу-хау, роботизированные системы или беспилотные аппараты, а именно личный состав. Поэтому это для них просто необходимая мера, чтобы держать градус войны и динамику", - заявил Череватый.

Он добавил, что Россия надеется получить хотя бы какие-то тактические предварительные успехи и благодаря мобилизации есть возможность задуматься о будущем стратегическом наступлении.

Читайте также: Рига отправила в Киев десять городских автобусов

Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант в войне, но он не принимает его. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимиру Путину остается только проиграть войну.



