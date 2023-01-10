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В ВСУ ответили, как повлияет мобилизация в России на боевые действия в Украине

В ВСУ считают, что мобилизация в России заключается в сохранении динамики боевых действий.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В ВСУ ответили, как повлияет мобилизация в России на боевые действия в Украине
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Мобилизация в России имеет цель сохранения динамики боевых действий, а также держать динамику и надеяться на предыдущие успехи. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Главным ресурсом РФ является личный состав, не какие-то технические ноу-хау, роботизированные системы или беспилотные аппараты, а именно личный состав. Поэтому это для них просто необходимая мера, чтобы держать градус войны и динамику", - заявил Череватый. 

Он добавил, что Россия надеется получить хотя бы какие-то тактические предварительные успехи и благодаря мобилизации есть возможность задуматься о будущем стратегическом наступлении. 

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Напомним, Дмитрий Кулеба заявил, что у Путина есть только один вариант в войне, но он не принимает его. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимиру Путину остается только проиграть войну.


 

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