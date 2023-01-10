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Раскритикованный Кадыровым генерал возглавил Сухопутные войска РФ

Сухопутные войска России возглавил генерал, которого раскритиковал Пригожин и Кадыров.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Раскритикованный Кадыровым генерал возглавил Сухопутные войска РФ
Александр Лапин / wikipedia

Генерал-полковник Александр Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. Об этом рассказал источник в Минобороны РФ. Об этом сообщает российская "Медуза"

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Осенью Лапина активно критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, в частности, он обвинял генерала в сдаче Лимана, в прорыве ВСУ на одном из участков фронта и называл "бездарью". Такую позицию Кадырова поддержи и основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Сообщается, что с 2017 года Лапин командовал Центральным военным округом РФ. До конца октября 2022 года он также занимал должность командующего группировки войск "Центр", которая захватывала Луганскую область. В ноябре стало известно, что исполняющим обязанности командующего Центральным военным округом назначили генерала Александра Линькова.

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Напомним, в ISW сообщили, что Пригожин использует Соледар для продвижения ЧВК "Вагнера". Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует отчеты об "успехе" своих боевиков, чтобы иметь хорошую репутацию.

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