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Минюст подал иск о конфискации украинских активов Дерипаски

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства к российскому олигарху Олегу Дерипаске.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Минюст подал иск о конфискации украинских активов Дерипаски
Дерипаска Олег / ЕРА/UPG

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске. Об этом сообщают в Минюсте.  

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Сообщается, что Дерипаска Олег Владимирович, один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту России. Он владеет или контролирует значительными долями групп компаний "Русал" (один из крупнейших мировых производителей алюминия), "Базовый элемент", "Эн+ групп". Кроме того, он владеет военно-промышленной компанией, которая контролирует российские производства бронетехники, используемой в войне против Украины. 

В Минюсте сообщают, что группа металлургических предприятий "Объединенная компания "Русал" поставляет алюминиевую продукцию предприятиям оборонного комплекса России, которые непосредственно осуществляют разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил РФ военной техники, оружия и боеприпасов. 

Отмечается, что часть алюминиевой продукции изготавливается из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

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По данным Министерства юстиции, Дерипаска владеет значительными активами в Украине, а именно: 

  • ООО "Николаевский глиноземный завод";
  • ООО "Глуховский карьер кварцитов";
  • ЧАО "Хустский карьер";
  • ЧАО "Жежелевский карьер";
  • ООО "Гуардон Украины";
  • ООО "Компания "Алюминий Украины"";
  • ООО "Сервисный центр "Металлург"";
  • ООО "ЧАС ИТ";
  • ООО "Охрана НГЗ"; 
  • ООО "Центр учета Николаев";
  • Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ";
  • ООО "Запорожалюминторг";
  • АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат".

Кроме того, он владеет нежилой недвижимостью, техникой и многим другим.

Заместитель Министра юстиции Ирина Мудрая сообщила, что к Олегу Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией. 

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"Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином РФ, поддерживает путинский режим, поскольку вовлечено в получение выгоды от правительства России и производства бронетехники, которая применяется страной-агрессором в войне против Украины. Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС о взыскании его активов в Украине в доход государства", - заявила Мудрая.

Напомним, раскритикованный Кадыровым генерал возкглавил Сухопутные войска РФ. Сухопутные войска России возглавил генерал, которого раскритиковал Пригожин и Кадыров.


 

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