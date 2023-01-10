Россия перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины - ГПСУ

Переброшенных в Беларусь на совместные учения российских военных отправляют на восток Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия использует территорию Беларуси с самого начала полномасштабного вторжения. Долгое время РФ и РБ проводили совместные учения для военных. После подготовки мобилизованных перебрасывают на восток Украины. Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, все силы государственной пограничной службы и подразделения разведки следят за тем, что происходит по ту сторону границы. Это направление также усилено другими составляющими сил обороны Украины.

"Рядом нашей границы мы не отмечаем, чтобы происходило какое-то перемещение техники или личного состава то ли подразделений России, то ли подразделений Беларуси. Но конечно нагнетание продолжается, потому что Россия и Беларусь постоянно проводят свои совместные учения между военными подразделениями. Происходит переброска очередных сил России на территорию Беларуси. Сейчас они анонсируют их учения авиационной компоненты. В то же время те силы РФ, которые находились до этого на территории Беларуси и проходили подготовку, их потихоньку Россия перебрасывает уже на восток нашей страны, чтобы усилить свою группировку на том направлении, где ведутся бои", - сообщил Демченко.

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Представитель ГПСУ отметил, что этими совместными учениями, наращиванием региональной группировки войск "союзного государства" Россия создает нагнетание, чтобы продолжать придавать большее значение этому направлению белорусско-украинской границы.

Напомним, в ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России. В ЕС считают, что санкции должны быть введены и к странам, которые поддерживают агрессию России.



