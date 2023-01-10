Зеленский с президентом Европейского Совета обсудил Саммит Украина - ЕС

Кроме того, лидеры обсудили срочные потребности в вооружении для Украины, а также реализацию формулы мира.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 10 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Во время разговора обсуждался вопрос о срочных потребностях Украины в вооружении. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

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В разговоре лидеры также обсудили и реализацию формулы мира и ожидания относительно будущего Саммита Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

"Во время телефонного разговора с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и насущных потребностях Украины в вооружении. Договорились о совместных усилиях для реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина - ЕС", - написал Зеленский.

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Напомним, в ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за поддержку России. В ЕС считают, что санкции должны быть введены и к странам, которые поддерживают агрессию России.