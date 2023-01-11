РФ планирует провокацию на Луганщине - ЦНС

Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на ТОТ.

Оккупанты намерены обстрелять одно из медицинских учреждений на территории Луганской области и обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления.

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Сообщается, что из-за того, что в медицинских учреждениях региона теперь приоритетно обслуживают российских военнослжащих, на оккупированных территориях обострился гуманитарный кризис, при котором гражданские не могут получить медицинскую помощь в больницах вовремя. В связи с этим у "администраций" возникли проблемы с настроениями среди населения.

"Для того, чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. По информации подполья, россияне планируют ударить именно по отделению с гражданскими", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.