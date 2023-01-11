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Ночью враг обстрелял Никополь и Марганец

В результате ударов тяжелой артиллерии повреждены дома, предприятия и инфраструктура. Обошлось без пострадавших.
Ночью враг обстрелял Никополь и Марганец
Последствия вражеских "прилетов" на Днепропетровщине / t.me/dnipropetrovskaODA

Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Об этом сообщает глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Повсюду обошлось без пострадавших. В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть. В Никополе российские снаряды повредили четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередачи", - отметил глава ОВА.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

 

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