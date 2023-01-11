На Херсонщине из-за обстрелов ранены пять человек

По жилым кварталам Херсона оккупанты били 24 раза. Пострадали дома, больница и образовательное учреждение.

За минувшие сутки оккупанты 63 раза обстреляли территорию Херсонской области, пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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"Херсон россияне обстреляли 24 раза - под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Оккупанты атаковали образовательное учреждение, больницу, частные и многоквартирные дома", - уточнил глава ОВА.

Из-за ударов оккупантов пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.