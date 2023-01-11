Зеленский выступил на церемонии Золотого глобуса

Украинский лидер поблагодарил "свободных людей свободного мира" за поддержку, и заверил, что третьей мировой войны не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский произнес речь на 80-й церемонии вручения кинопремии Золотой глобус в Голливуде. Об этом сообщает издание The Hill.

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Зеленский заверил, что "третьей мировой войны не будет", поскольку Украина остановит агрессию РФ на своей земле. Также он напомнил, что премия зародилась в 1943 году - во время Второй мировой войны, и подчеркнул, что борьба Украины против российского вторжения символизирует "борьбу за право новых поколений узнавать о войне только из фильмов".

"Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов из них. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия... Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно, кто победит… Мы сделаем это вместе со всем свободным миром, и я надеюсь, что все вы будете с нами в день нашей победы", - заявил президент Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.