Пригожин заявил о захвате Соледара - в ВСУ опровергли

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает будто его войска уже в Соледаре, опубликовав фото из пещер районе Владимировки, Донецкой области.

| Автор: Мальцева Ольга

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что был в соляных шахтах в Соледаре, который якобы оккупировала армия РФ. В Telegram он написал, что ЧВК "Вагнер" якобы взяли под контроль всю территорию Соледара.

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"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором продолжаются городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Он опубликовал фото якобы из соляных шахт, однако в ВСУ опровергли эту информацию и показали, как на самом деле выглядят пещеры. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ.

В публикации показали, как на самом деле выглядят соляные шахты в Соледаре, а затем показали, как выглядят пещеры в районе Владимировки, Донецкой области.

Печери у районі Володимирівки, Донецької області / t.me/AFUStratCom/ Соляна шахта у Соледарі / t.me/AFUStratCom/

"Похоже на то, что место нахождения Прихожина не соответствует действительности и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, который направлен на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать бешеные потери среди зеков. Соледар был, есть и всегда будет украинским!", - говорится в сообщении.

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Напомним, Рамзан Кадыров рассказал, сколько его боевиков воюет в Украине. Чеченские боевики отправляются на войну "переполнены желанием искоренить проклятое явление, которое называется сатанизмом", заявляет Кадыров.









