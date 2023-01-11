В британской разведке назвали истинную цель развертывания авиации РФ в Беларуси

Развертывание в Беларуси российской авиации, скорее всего является обучением, а не подготовкой к наступательным операциям в Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они в основном задействованы в учениях. Они вряд ли составляют реальную наступательную силу. Об этом сообщают в министерстве обороны Великобритании.

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В разведке напомнили, что с 8 января 2023 года Министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных российско-белорусских тактических летно-тактических учений, которые состоятся на территории страны с 16 января по 1 февраля 2023 года.

"По состоянию на 8 января 2023 года было зафиксировано прибытие всего 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой "Z" приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском", - говорится в разведке.

Анализируя это, в Минобороны Великобритании отметили, что новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, являются настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

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Напомним, в ГПСУ сообщили, что Россия перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины. Переброшенных в Беларусь на совместные учения российских военных отправляют на восток Украины.