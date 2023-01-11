В Украине вырос дефицит мощности - Укрэнерго

Во всех регионах с 00.00 до 24.00 действуют лимиты потребления. В некоторых областях уже применили аварийные отключения.

Потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за снижения температуры на востоке и в центре страны. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям доведены лимиты потребления, действующие на протяжении суток - с 00.00 до 24.00. Уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", - подчеркнули в компании.

В ряде областей из-за повреждения сетей сильным ветром ведутся ремонтные работы. Также из-за высокой активности боевых действий остается сложной ситуация с электроснабжением в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

"Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций", - указали в Укрэнерго.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.