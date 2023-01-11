Жители Мариуполя замерзают в квартирах без отопления и окон - мэрия

Оккупанты продолжают геноцид мирного населения Мариуполя. Люди самостоятельно закрывают окна пленкой, чтобы хоть как-нибудь согреться.

Во оккупированном Мариуполе местные жители замерзают в собственных квартирах без отопления и окон. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Вот как выглядит жизнь в оккупированном Мариуполе. Вместо новых окон мариупольцы спасаются пленкой. Жители города пишут, что в домах до сих пор нет отопления и окон. И оккупанты ничего не делают. Люди самостоятельно закрывают окна пленкой, чтобы хоть как-нибудь согреться. И это тогда, когда на улице минусовая температура. Жители замерзают в своих квартирах", - сказано в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.