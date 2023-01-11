РФ ударила по Марганцу и Никопольскому району, есть раненый

В результате обстрела ранения получил 26-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

Оккупанты 11 января обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район и Марганец Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Сообщается, что ранения получил 26-летний мужчина, его доставили в больницу. Также в результате обстрела повреждены дома.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.