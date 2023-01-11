ГПСУ получила более 100 генераторов от Норвегии

Пограничная служба активно сотрудничает с Агентством по радиационной безопасности королевства.

Украинские пограничники получили более 100 генераторов от Норвегии. Об этом сообщает ГПСУ.

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Сообщается, что ведомство "плодотворно сотрудничает с Агентством по радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам".

"На днях пограничники получили очередной пакет помощи для обеспечения подразделений охраны границы, а именно - более 100 генераторов", - подчеркнули в погранслужбе.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.