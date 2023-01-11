Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ГПСУ получила более 100 генераторов от Норвегии

Пограничная служба активно сотрудничает с Агентством по радиационной безопасности королевства.
ГПСУ получила более 100 генераторов от Норвегии
Норвегия передала украинским пограничникам генераторы / t.me/DPSUkr

Украинские пограничники получили более 100 генераторов от Норвегии. Об этом сообщает ГПСУ.

Читайте также: Россия перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины - ГПСУ

Сообщается, что ведомство "плодотворно сотрудничает с Агентством по радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам".

"На днях пограничники получили очередной пакет помощи для обеспечения подразделений охраны границы, а именно - более 100 генераторов", - подчеркнули в погранслужбе.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK