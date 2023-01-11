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Зеленский во Львове провел совещание по ситуации с безопасностью

Президент Украины посетил Львов и провел координационное совещание по безопасности относительно ситуации с безопасностью в северо-западных областях.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Зеленский во Львове провел совещание по ситуации с безопасностью
Владимир Зеленский во Львове провел координационное совещание по безопасности / president.gov.ua

Сегодня, 11 января президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов для проведения совещания по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram, а также пресс-служба Офиса президента. 

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Глава государства начал свой визит с чествования памяти украинских воинов. 

"Начал свой визит во Львов с самого важного - чествования памяти украинских воинов. Слава всем, кто отдал жизнь за нашу свободу и независимость нашего государства! Слава Украине!", - говорится в сообщении. 

Далее президент провел координационное совещание во Львове, главной темой которого была ситуация с безопасностью в северо-западных областях Украины. 

Президенту доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в регионах, граничащих с Беларусью.

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"Понимаем, что, кроме мощных заявлений, ничего мощного мы там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - заявил Зеленский. 

Напомним, в британской разведке назвали истинную цель развертывания авиации РФ в Беларуси. Развертывание в Беларуси российской авиации, скорее всего, является обучением, а не подготовкой к наступательным операциям в Украине.


 

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