Оккупанты ударили по Херсону, загорелся перинатальный центр
Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.
Из-за обстрела оккупантами Херсона 11 января загорелся перинатальный центр. Об этом сообщает глава ОВА Ярослав Янушевич.
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Сообщается, что из-за мощной взрывной волны были выбиты окна в детском отделении и поврежден один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.
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