Оккупанты ударили по Херсону, загорелся перинатальный центр

Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.

В Херсоне загорелся перинатальный центр в результате вражеского обстрела / скриншот

Из-за обстрела оккупантами Херсона 11 января загорелся перинатальный центр. Об этом сообщает глава ОВА Ярослав Янушевич.

Читайте также: Россия перебрасывает войска из Беларуси на восток Украины - ГПСУ

Сообщается, что из-за мощной взрывной волны были выбиты окна в детском отделении и поврежден один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.