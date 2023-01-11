Зеленский во Львове встретился с Дудой - нардеп

Во время визита во Львов украинский президент встретился со своим польским коллегой и обсудили ситуацию в Украине.

Зеленский находится с рабочим визитом в Львове, в ходе которого он встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко.

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"Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой", - написал нардеп.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.