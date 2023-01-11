В Соледаре продолжаются тяжелые бои - Маляр

После понесенных потерь оккупанты увеличили количество "вагнеровцев" и пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

В Соледаре продолжаются тяжелые бои, враг пытается прорвать оборону ВСУ. Об этом сообщает заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

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Сообщается, что после понесенных потерь враг в очередной раз произвел замену подразделений и увеличил число "вагнеровцев".

"Пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха", - подчеркнула замминистра.

Ранее Зеленский заявил, что Россия намерена с новой силой ударить по Украине. Несмотря на огромные потери, российские оккупанты продолжают пытаться вести наступательные действия.