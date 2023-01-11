Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть условие

Польша готова предоставить танки Leopard при условии, если другие страны также предоставят их Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Польша готова предоставить Украине танки Leopard, однако при условии, если другие партнеры также предоставят танки для Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове, в которой принимали участие и президент Украины Владимира Зеленского и Литвы Гитанаса Науседы.

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"В составе международной коалиции в Украину будет поставлена рота танков Leopard", - заявил Дуда.

Он добавил, что такое решение уже действует в Польше и надеется, что с другими партнерами предоставит все необходимое для Украины.

"Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция и мы сделали предложение о передаче первой партии танков "Леопард", которая, я надеюсь, вместе с другими партиями танков "Леопард", которые находятся в других странах, пойдет в Украину", - добавил он.

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Для справки. Танковая рота - это тактическое подразделение Сухопутных войск, которое предназначается для выполнения тактических задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с подразделениями войск. В состав танковой роты входит 10 танков.

Напомним, Владимир Зеленский во Львове встретился с Анджеем Дудой. Во время визита во Львов украинский президент встретился со своим польским коллегой и обсудили ситуацию в Украине.