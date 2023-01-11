Польша передаст Украине роту танков Leopard, но есть условие
Польша готова предоставить Украине танки Leopard, однако при условии, если другие партнеры также предоставят танки для Украины. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции во Львове, в которой принимали участие и президент Украины Владимира Зеленского и Литвы Гитанаса Науседы.
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"В составе международной коалиции в Украину будет поставлена рота танков Leopard", - заявил Дуда.
Он добавил, что такое решение уже действует в Польше и надеется, что с другими партнерами предоставит все необходимое для Украины.
"Прежде всего, мы хотели бы, чтобы это была международная коалиция и мы сделали предложение о передаче первой партии танков "Леопард", которая, я надеюсь, вместе с другими партиями танков "Леопард", которые находятся в других странах, пойдет в Украину", - добавил он.
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Для справки. Танковая рота - это тактическое подразделение Сухопутных войск, которое предназначается для выполнения тактических задач как самостоятельно, так и во взаимодействии с подразделениями войск. В состав танковой роты входит 10 танков.
Напомним, Владимир Зеленский во Львове встретился с Анджеем Дудой. Во время визита во Львов украинский президент встретился со своим польским коллегой и обсудили ситуацию в Украине.