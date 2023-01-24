Кулеба: Тема передачи Украине самолетов сдвинулась с мертвой точки

Глава МИД отметил, что сейчас эта тема уже начала обсуждаться, хотя еще недавно этого не было.

Вопрос предоставления Украине самолетов сдвинулся с мертвой точки, украинская сторона донесла партнерам, что в этом году нам необходимо получить все необходимые для победы типы оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"И когда она будет двигаться со скоростью, надеемся, того же самолета, то мы быстро придем к результату. А вообще у нас задача очень простая, она артикулирована нами партнерам, и партнеры ее осознают, что в этом году нам нужно получить все необходимые типы оружия, которые нам нужны для победы", - сказал Кулеба.

По его прогнозам, на новой встрече в формате Рамштайн в феврале будут новые решения о поставках Украине оружия разного типа, "потому что у нас большая война, и на этой войне нужны большие объемы оружия".

"У нас осталось три больших вопроса: один, я считаю, почти решенный – это танки, а две опции, которые еще не открыты – это дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Но уже можно увидеть в информационном пространстве, как появляются первые сообщения, что кто-то уже обсуждает тему самолетов", - подчеркнул глава МИД.

Также он заявил, что раньше этого не было, но уже стало реальностью.

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.