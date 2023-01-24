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РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС

В фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС".
РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС
Ровенская АЭС / Энергоатом

Обнаружен очередной фейк российской разведки о якобы хранении предоставленного партнерами Украине вооружения на территории Ровенской АЭС. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Сообщается, что в фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС… В частности, на складах размещаются ракеты к РСЗО HIMARS и другие иностранные системы ПВО, а также артиллерийские боеприпасы".

"В то же время оккупанты выразили надежду, "что в Киеве никому не придет в голову намеренно подорвать склады боеприпасов на АЭС, чтобы получить от Запада большее вооружение". Предостерегаем! Эта информация не соответствует действительности!" - отметили в ЦПД.

Также отмечается также, что этот "вброс" разведки РФ особенно резко контрастирует с сообщением о "начале работы миссии МАГАТЭ на Ровенской АЭС, которая будет фиксировать любые угрозы, которые могут иметь военные действия".

"Публикуя подобную дезинформацию, враг может готовить основу для сокрытия будущих преступлений против нашего государства и обострения панических настроений среди украинцев", - говорится в сообщении центра. 

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.

 

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