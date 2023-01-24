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ВСУ за полчаса сбили три вражеских вертолета Ка-52

За полчаса противовоздушного боя на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета.
ВСУ за полчаса сбили три вражеских вертолета Ка-52
Иллюстративное фото / Соцсети

В ночь на 24 января ВСУ за полчаса уничтожили три вражеских вертолета Ка-52. Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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"За полчаса противовоздушного боя с 00.00 по 00.30 часов 24 января 2023 года подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины на восточном направлении уничтожены три российских ударных вертолета Ка-52", - говорится в сообщении.

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.

 

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