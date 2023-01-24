Потери оккупантов превысили 122 тысячи человек
За минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 солдат противника, а также два российских танка, два самолета и четыре вертолета.
С начала войны по 24 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 122 170 человек (+690 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
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Сообщается, что с начала войны уничтожены:
- 3152 (+2) танка
- 6284 (+8) боевых бронированных машины
- 2148 (+2) артиллерийских систем
- 448 (+1) реактивных систем залпового огня
- 220 (+0) средств ПВО
- 289 (+2) самолетов
- 281 (+4) вертолет
- 1897 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
- 749 (+0) крылатых ракет
- 18 (+0) кораблей/катеров
- 4944 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 194 (+1) единицы специальной техники
Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.
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