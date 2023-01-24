Потери оккупантов превысили 122 тысячи человек

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 солдат противника, а также два российских танка, два самолета и четыре вертолета.

С начала войны по 24 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 122 170 человек (+690 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

3152 (+2) танка

6284 (+8) боевых бронированных машины

2148 (+2) артиллерийских систем

448 (+1) реактивных систем залпового огня

220 (+0) средств ПВО

289 (+2) самолетов

281 (+4) вертолет

1897 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня

749 (+0) крылатых ракет

18 (+0) кораблей/катеров

4944 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн

194 (+1) единицы специальной техники

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.