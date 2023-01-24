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Потери оккупантов превысили 122 тысячи человек

За минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 солдат противника, а также два российских танка, два самолета и четыре вертолета.
Потери оккупантов превысили 122 тысячи человек
Иллюстративное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

С начала войны по 24 января 2023 года общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 122 170 человек (+690 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Сообщается, что с начала войны уничтожены:

  • 3152 (+2) танка
  • 6284 (+8) боевых бронированных машины
  • 2148 (+2) артиллерийских систем
  • 448 (+1) реактивных систем залпового огня
  • 220 (+0) средств ПВО
  • 289 (+2) самолетов
  • 281 (+4) вертолет
  • 1897 (+3) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 749 (+0) крылатых ракет
  • 18 (+0) кораблей/катеров
  • 4944 (+8) единицы автомобильной техники и автоцистерн
  • 194 (+1) единицы специальной техники

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.

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