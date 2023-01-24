Из-за отсутствия напряжения в разных микрорайонах города движение электротранспорта невозможно.

В Хмельницком остановили движение троллейбусов в связи с отсутствием напряжения. Об этом сообщает Электротранс.

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"Уважаемые пассажиры ХКП Электротранс! Из-за отсутствия напряжения в разных микрорайонах города движение троллейбусов невозможно, к сожалению. Просим понимания", - говорится в сообщении.

Ранее в НАТО заявили, что Украина срочно нуждается в западных танках. Йенс Столтенберг призвал союзников по Альянсу срочно предоставить Украине западное тяжелое вооружение.