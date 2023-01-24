Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Существенный дефицит: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Хотя производство электроэнергии увеличилось, однако дефицит мощности остается существенный.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Существенный дефицит: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

В Украине потребление электроэнергии остается на уровне понедельника. Хотя производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенный. Об этом сообщают в "Укрэнерго"

Читайте также: Тимошенко подал в отставку с ОП, Зеленский подписал заявление

В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 

"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - говорится в сообщении. 

Добавляется, что ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. 

Читайте также: Россия может прибегнуть к наступлению в ближайшие месяцы - ISW

Отмечается, что "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС. В фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС".

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK