Существенный дефицит: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом

Хотя производство электроэнергии увеличилось, однако дефицит мощности остается существенный.

| Автор: Мальцева Ольга

В Украине потребление электроэнергии остается на уровне понедельника. Хотя производство электроэнергии незначительно увеличилось, однако дефицит мощности остается существенный. Об этом сообщают в "Укрэнерго".

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В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть.

"Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - говорится в сообщении.

Добавляется, что ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток.

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Отмечается, что "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Напомним, РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС. В фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС".