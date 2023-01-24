Россия может прибегнуть к наступлению в ближайшие месяцы - ISW

Россия вероятно готовится к новым наступательным действиям в ближайшие месяцы.

| Автор: Мальцева Ольга

По оценкам украинской разведки, российские войска готовятся к наступательной операции весной или в начале лета 2023 года, частично подтверждая постоянную оценку ISW, что российские войска могут осуществить решающую атаку в ближайшие месяцы. Об этом сообщают в ISW.

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По данным украинской разведки и ISW российские войска вряд ли начнут наступление из Беларуси или на юге Украины. Армия РФ может готовиться к решающим действиям (наступательного или оборонительного характера) в Луганской области, и наблюдала передислокацию обычных сил, таких как воздушно-десантные войска (ВДВ), на ось Сватово-Кременная после вывода российских войск из Херсонской области.

Отмечается, что Россия продолжает углублять военные и экономические отношения с Ираном, стремясь к взаимовыгодному уклонению от санкций.

Так, 23 января председатель российской Думы Вячеслав Володин встретился в Тегеране со спикером иранского парламента Мохаммадом Багером Галибафом и президентом Ирана Эбрагимом Раиси с целью расширения двустороннего сотрудничества.

Галибаф отметил, что Москва и Тегеран должны стремиться к укреплению связей в банковском, энергетическом и сырьевом секторах перед лицом американских санкций, что, по мнению Володина, сблизило две страны.

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Источники в иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) также высказали предположение о дальнейшем военном сотрудничестве между Тегераном и Москвой.

Напомним, РФ запугивает мир фейком об "арсенале" на Ровенской АЭС. В фейковых заявлениях российской разведки говорится, что "ВСУ превратили в свои арсеналы территорию АЭС".