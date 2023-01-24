После увольнения Лозинского еще один заместитель министра подал в отставку
Сегодня, 24 января заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку. Об этом он сообщил лично в Facebook и опубликовал фото заявления об увольнении.
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"Спасибо коллегам и партнерам по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов. Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, в меру политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше - объявлю вскоре", - написал он.
Напомним, Кабмин уволил заместителя министра, которого задержало НАБУ. Василия Лозинского подозревают в том, что он получил 400 тысяч долларов за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
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Ранее сообщалось, Кирилл Тимошенко подал в отставку из ОП, Зеленский подписал заявление. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Владимир Зеленский подписал его.