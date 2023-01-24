Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

После увольнения Лозинского еще один заместитель министра подал в отставку

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку.
 |  Автор: Мальцева Ольга
После увольнения Лозинского еще один заместитель министра подал в отставку
Иван Лукеря / facebook

Сегодня, 24 января заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку. Об этом он сообщил лично в Facebook и опубликовал фото заявления об увольнении. 

Читайте также: Россия может прибегнуть к наступлению в ближайшие месяцы - ISW

"Спасибо коллегам и партнерам по Правительству, Парламенту, Офису Президента Украины. Спасибо каждому главе областных администраций и мэрам городов. Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, в меру политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше - объявлю вскоре", - написал он. 

Заява на звільнення Івана Лукеря / facebook
Заява на звільнення Івана Лукеря / facebook

Напомним, Кабмин уволил заместителя министра, которого задержало НАБУ. Василия Лозинского подозревают в том, что он получил 400 тысяч долларов за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Читайте также: В Хмельницком остановили движение троллейбусов

Ранее сообщалось, Кирилл Тимошенко подал в отставку из ОП, Зеленский подписал заявление. Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Владимир Зеленский подписал его.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK