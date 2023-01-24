Директор "Прозорро.Продажи" стал заместителем министра экономики

Новым заместителем министра экономики назначен Алексей Соболев.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 24 января правительство назначило заместителем министра экономики Алексея Соболева. На этой должности он будет заниматься вопросами цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

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"Назначен Соболев Алексей Дмитриевич заместителем Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", - написал он.

Соболев сообщил о назначении его на должность заместителя министра экономики в своем Facebook.

"КМУ назначил меня заместителем министра экономики Юлия Свириденко, спасибо Юле и Премьеру за доверие", - написал он.

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Он добавил, что будет отвечать за приватизацию, управление публичными активами, "Прозорро.Продажи", поддержку малого бизнеса, корпоративное управление и различные проекты.

Напомним, Кабмин планирует уволить 5 глав ОГА: известны имена. Во вторник 24 января Кабмин планирует рассмотреть вопрос об увольнении 5 глав обладминистраций.