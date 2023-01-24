Мы не собираемся и не собирались нападать на Беларусь - Зеленский

Президент Украины заявил, что уверен в том, что белорусские военные не хотят нападать и воевать против Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 24 января на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский народ не собирается и не собирался нападать на Беларусь. Он отметил, что уверен в том, что белорусские военные не хотят нападать и воевать против Украины. Об этом сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

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"Мы не собирались и не собираемся нападать на Беларусь. И это главный сигнал от всего украинского народа белорусскому народу. Для нас важно, чтобы Беларусь не потеряла свою независимость и, несмотря ни на какое влияние кого-либо, не вступила в эту абсолютно позорную войну", - заявил Зеленский.

Он добавил, что уверен в том, что белорусские военные не хотят нападать и воевать против Украины.

"Что касается российских войск, которые могут оказаться сегодня на территории любого государства, потому что они считают, что у них "военный шенген", поэтому это все зависит, мне кажется, от уважения населения любого государства к своему государству, а также уважения руководства того или иного государства, которое может допустить или не пускать вооруженных людей на независимую свою территорию", - добавил он.

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Он добавил, что задача украинских военных - готовиться к любым вызовам. Он обратился к партнерам и призвал к предоставлению необходимого вооружения.

На вопрос журналиста о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагает "пакт о ненападении", Зеленский ответил: "Все что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить: мы нападать на Беларусь не собираемся и не имеем таких намерений".

Напомним, в Украину прибыл президент Финляндии для обсуждения поставок Leopard. Президент Финляндии встретился с Зеленским, а также посетил Бучу и Бородянку.



