В Беларуси начали снимать технику с длительного хранения - Минобороны

В Минобороны РБ заявляют, что снятие техники с хранения проходит в рамках совместных учений с Россией.

| Автор: Мальцева Ольга

В рамках совместных военных учений России и Беларуси, подразделения 11 механизированной бригады начали снимать военную технику с длительного хранения. Об этом сообщают в Министерстве обороны Республики Беларусь в Telegram.

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"В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения", - говорится в сообщении.

В Минобороны РБ показали фото проведения работ по снятию техники с длительного хранения.

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Напомним, Александр Лукашенко: Украина предлагает "пакт о ненападении". Беларусь просят ни в коем случае не воевать с Украиной, чтобы белорусские войска туда не двигались, утверждает Александр Лукашенко.