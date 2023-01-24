ПАСЕ признала, что Россия начала агрессию против Украины в 2014 году

Правка в резолюции была принята 47 голосами "за".

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Сексуальное насилие во времена конфликтов". В нее удалось внести важнейшую правку к резолюции, приняв которую, ПАСЕ фактически признала, что российская вооруженная агрессия началась еще в феврале 2014 года. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, председатель комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и СМИ Евгения Кравчук. Об этом сообщается в Верховной Раде Украины.

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Отмечается, что докладчик Петра Байр и Комитет по вопросам равенства выступали против правки, желая оставить нечеткую формулировку относительно "возвращения войны на наш континент в 2022 году".

"Отстаивая внесение правки, в своем обращении к залу четко подчеркнула, что war of aggression началась задолго до 2022 года. Признание этого - это чрезвычайно важно. Как результат - принята правка 47 голосами "за"", - добавила Кравчук.

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Напомним, в ПАСЕ заявили о позоре РФ и Путина. Террор Украины, который не прекращается даже в Сочельник, является позором президента и власти России.