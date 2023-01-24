В Украину прибыл президент Финляндии для обсуждения поставок Leopard

Президент Финляндии встретился с Зеленским, а также посетил Бучу и Бородянку.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 24 января в Украину прибыл президент Финляндии Саули Ниинистьо. Из соображений безопасности о визите Ниинистьо не сообщалось заранее.

Президент Финляндии посетил деоккупированные Бородянку и Бучу, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудили предоставление танков Leopard. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

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Сначала президент Финляндии посетил Бородянку и Бучу, что в Киевской области В Бородянке Ниинистьо обсудил вопросы реконструкции и временного жилья, которое Финляндия уже предоставила Украине.

Впоследствии, Ниинистьо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили военную помощь Финляндии и политическую поддержку Украины. По словам Ниинистьо, вопрос о передаче танков Leopard Украине пока остается открытым.

"Мы являемся единственной страной, которая не является членом НАТО, где есть Leopard. Мы также имеем длинную границу с Россией, и мы должны принимать это во внимание, сказал Ниинистьо на пресс-конференции", - заявил он.

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По словам Ниинистьо, есть разные роли в предоставлении военной помощи Украине, и Финляндия активно участвует в оказании помощи. Сегодня Финляндия предоставила Украине 600 миллионов евро помощи в виде вооружений.

В своем Twitter президент Финляндии написал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня я встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве. Мы обсудили текущую ситуацию агрессивной войны в России и поддержку, в которой нуждается Украина. Поддержка Украины со стороны Финляндии остается сильной", - написал он.

Tapasin tänään Ukrainan presidentti Zelenskyin Kiovassa. Keskustelimme Venäjän hyökkäyssodan ajankohtaisesta tilanteesta ja Ukrainan tarvitsemasta tuesta.



Suomen tuki Ukrainalle jatkuu vahvana. pic.twitter.com/GVU0qiY5Ze — Sauli Niinistö (@niinisto) January 24, 2023

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию за заботу об украинских беженцах.

"Приветствую в Украине Президента Финляндии Саули Ниинистьо. Украина ценит поддержку Финляндии и финского народа. Спасибо за этот визит!", - написал Зеленский.

Напомним, ПАСЕ признала, что Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году. Правка в резолюции была принята 47 голосами "за".