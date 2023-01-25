У Украины будет все для контрнаступления - ОПУ

Украина во многом рассчитывает на помощь западных союзников, которые обещали помочь Киеву с военной техникой.

Украина получит все для возвращения своих территорий и контрнаступления. Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Все у нас будет. Все для возвращения наших территорий и контрнаступления. И танкисты будут довольны, и артиллеристы, а впоследствии - и пилоты", - отметил он.

Ермак также заявил, что сейчас вся команда президента работает над этим с партнерами.

"Все будет", - добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.