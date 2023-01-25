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В Херсоне обстреляны роддом, школа и поликлиника

Пострадавших нет, но в зданиях выбиты окна и двери, а обломки российского снаряда попали в газовую трубу.
В Херсоне обстреляны роддом, школа и поликлиника
Последствия очередного обстрела Херсона / t.me/khersonskaODA

24 января оккупанты обстреляли в Херсоне роддом, школу и поликлинику. Об этом сообщает Ярослав Янушевич.

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"Здание роддома повреждено, на четвертом этаже началось задымление. Пациенток в помещениях не было, только медицинские работники. По предварительной информации, никто не пострадал. Нет пострадавших и в школе и поликлинике, но в зданиях выбиты окна, двери, также обломки российского снаряда попали в газовую трубу", - говорится в сообщении. 

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.

 

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