Враг вербует заключенных украинцев, принудительно вывезенных в РФ

К участию в войне против Украины наиболее активно призывают отбывающих наказание за тяжкие преступления.

РФ вербует заключенных граждан Украины, которые были принудительно вывезены в места лишения свободы на ее территории. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В Краснодаре происходит активная вербовка таких лиц в состав частной военной компании Вагнера. Большинство украинских заключенных недовольны принудительным изменением положения и пренебрежительным отношением к ним российских заключенных", - говорится в сводке.

Сообщается, что наиболее активно призывают к участию в войне против Украины людей, отбывающих наказание за тяжкие уголовные преступления.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.