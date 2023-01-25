По всей Украине объявлена воздушная тревога: что известно

Воздушная тревога по всей Украине была объявлена из-за авиации в небе Беларуси.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня, 25 января утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В 09:07 воздушная тревога была объявлена в Киеве, впоследствии она распространилась по всей стране.

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Причиной воздушной тревоги является взлет истребителей в Беларуси с аэродромов в Мачулищах и Барановичах. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Сообщается, что в 08:30 и в 09:00 с аэродрома в Барановичах взлетели истребители сопровождения.

Впоследствии, в 08:35 с аэродрома в Мачулищах был взлет разведывательного ДРЛО А-50У ВКС РФ. В 09:00 и 09:06 с того же аэродрома был взлет двух самолетов МиГ-31К ВКС РФ.

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Напомним, 910 оккупантов, самолет и танки: Генштаб обновил данные о потерях врага. С начала полномасштабного вторжения потери РФ в общем составляют 123 080 оккупантов.