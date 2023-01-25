В Генштабе РФ пытаются оправдать потери армии на фоне раскола командования - ISW

В Генштабе РФ пытаются оправдать потери своей армии за счет "новых угроз военной безопасности".

| Автор: Мальцева Ольга

Начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов продолжил попытки представить себя и традиционную российскую военную командную структуру как настоящих защитников России. Об этом сообщают в ISW.

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Так, 23 января Герасимов повторил, что президент России Владимир Путин одобрил план министра обороны Сергея Шойгу по развитию способности российских вооруженных сил реагировать на "новые угрозы военной безопасности" России, и Герасимов обвинил Украину и страны НАТО в стремлении угрожать России.

В Институте сообщают, что Герасимов ссылался на историческую роль российского Генштаба в руководстве и защите России во время нескольких военных кризисов, включая Великую Отечественную войну (Вторую мировую войну).

"Освещение Герасимовым войны и усилия Генштаба по возрождению исторического контекста Великой Отечественной войны является частью продолжающейся кампании по противодействию растущей власти и влиянию владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и их военизированных структур, которые угрожают Герасимову и российскому Генштабу", - сообщают в ISW.

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Аналитики считают, что такие нарративы продолжают попытки Путина переосмыслить нынешнюю борьбу как усилия вроде Великой Отечественной войны, чтобы оправдать большие жертвы и мобилизацию россиян.

Напомним, в британской разведке сообщалось, что Валерий Герасимов уволил одного из ключевых генералов России. Генерал-полковник Теплинский был уволен из-за разногласий в ведении войны.



