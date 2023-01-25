Утром россияне ударили по Купянску - ОВА

В результате "прилета" в Купянске горит частный дом и магазин, на месте работают экстренные службы.

Оккупанты утром 25 января ударил по Купянску. Обстрел случился в 7 часов утра. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он сообщил, что там горит частный дом и магазин. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Также Синегубов заявил, что за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

"На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку. В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территорию физическо-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары. В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены сооружения и газопровод. В пгт Двухлетняя разрушена крыша хозяйственного здания и выбиты окна в частном доме", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.