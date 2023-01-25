Растет дефицит мощности - Укрэнерго

За последние сутки обстрелами была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке Украины.

Из-за похолодания в Украине увеличивается потребление электроэнергии, что в свою очередь приводит и к росту дефицита мощности. Об этом сообщает Укрэнерго.

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"Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление… Всем облэнерго доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения вводятся аварийные отключения", – говорится в сообщении.

В сообщении Укрэнерго также говорится, что за последние сутки из-за артиллерийских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура в прифронтовых районах на юге и востоке. Ремонтные работы продолжаются там, где военные дали разрешение.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.