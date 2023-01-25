В РФ горит церковь, в которой благословляли россиян на войну в Украине

Пожар случился в церкви Феодоровской иконы Божией Матери в Кирове. Украинские паблики пишут, что это "кара небесная".

Пожар в Феодоровской церкви в Кирове / МЧС РФ

В российском городе Киров загорелась Феодоровская церковь. Об этом сообщает ФедералПресс.

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"Сегодня в 01:38 поступила информация о пожаре в церкви Феодоровской иконы Божией Матери на Набережной Грина, 7А. Погибших и травмированных нет", – цитирует агентство пресс-службу спасателей.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. Огонь быстро охватил деревянную крышу постройки. Тушением пожара занимались 35 пожарных и 12 единиц техники, огонь потушили около 6:00.

В свою очередь украинские паблики называют данный инцидент "карой небесной".

"В российском Кирове горит Феодоровская церковь, где сектанты Гундяева крестили рашистов перед их походом на войну против Украины", - говорится в сообщении ТГ-канала Украина 365.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.