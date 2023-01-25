Военные РФ "неохотно" принимают на вооружение танки "Армата" - БР

Войска РФ жалуются на очень плохое состояние танков российского производства Т-14.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия работала над подготовкой небольшого количества основных боевых танков Т-14 "Армата" для первого оперативного развертывания в Украине, однако российские войска "неохотно" принимают их на вооружение. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

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В разведке добавляют, что в последние месяцы российские войска неохотно принимали первую партию Т-14, выделенную им для развертывания, поскольку машины находились в очень плохом состоянии.

"Неизвестно, какие именно аспекты машин вызвали такую реакцию, но в течение последних трех лет российские официальные лица публично описывали проблемы с двигателем и тепловизионными системами Т-14", - говорится в разведке.

В Минобороны напомнили, что в 2021 году министр обороны Сергей Шойгу назвал запланированное на 2022 год производство лишь "опытно-промышленной" партией.

"Маловероятно, что любые развернутые танки Т-14 будут соответствовать обычным стандартам для того, чтобы новая техника считалась пригодной к эксплуатации", - отмечают в Минобороны Великобритании.

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Напомним, в британской разведке сообщали, что Россия отправит в Украину на фронт недоделанные танки для пропаганды. Москва планирует отправить в Украину на фронт проблемные танки собственного производства.



