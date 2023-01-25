На территории Беларуси находится почти 6 тысяч военных РФ - ГУР

Часть военных РФ из Беларуси была переброшена в Россию и на Луганщину.

| Автор: Мальцева Ольга

Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

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"Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, в том числе зашла уже на территорию Украины. Это Луганская область. Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск на подготовку. Это совсем другой контингент, который был в начале агрессии. Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на обучение, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск", - отметил Вадим Скибицкий.

Он добавил, что сегодня на территории Беларуси есть один дивизион "Искандер", зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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Напомним, в ISW сообщили, что в Генштабе РФ пытаются оправдать потери армии на фоне раскола командования. В Генштабе РФ пытаются оправдать потери своей армии путем "новых угроз военной безопасности".