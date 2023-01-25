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Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ на полгода

Экономические санкции против России продлены на 6 месяцев.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ на полгода
Иллюстративное фото / ЕРА/UPG

Сегодня, 25 января послы ЕС продлили применение всех экономических санкций, которые были применены против России. Послы продлили санкции еще на 6 месяцев. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter

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"Послы ЕС официально дали зеленый свет продолжению всех экономических санкций ЕС против России еще на шесть месяцев", - говорится в сообщении. 

Для справки. Экономические санкции против России направлены "на серьезный удар по российской экономике и возможности продолжения ее агрессии". Сами санкции начали внедрять еще в 2014 году, после первой агрессии РФ на Украину. В 2022 году санкции начали расширять. 

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Напомним, Владимир Зеленский ввел санкции против Новинского и еще 9 человек. Санкции заключаются в блокировании денежных активов, запрете пользования государственными землями и другими активами, а также в выводе капитала из Украины.

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