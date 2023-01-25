ВСУ уничтожили вражеский миномет Тюльпан на Донбассе

На видео зафиксировано поражение российского самоходного 240-мм миномета 2С4 Тюльпан рядом с Марьинкой.

В сети появилось видео точного удара артиллерии ВСУ по вражескому крупнокалиберному миномету, из-за которого было уничтожено также несколько оккупантов.

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"Поражение российского самоходного 240-мм миномета 2С4 Тюльпан рядом с Марьинкой, а также установление почти что рекорда по прыжкам в высоту", - говорится в сообщении одного из них.

На опубликованном видео видно, как на платформу самоходной пушки нагружаются российские военные. В метре от пушки прямо на земле разложены снаряды. В определенный момент прямо в самоходную платформу попадает снаряд ВСУ: от взрыва во все стороны разлетается дым, обломки и остатки оккупантов.

Ранее Зеленский заявил, что РФ атакует, готовит новое наступление. Чтобы не признавать ошибочность агрессии, Кремль намерен бросить больше своих людей и техники на фронт, заявил Зеленский.